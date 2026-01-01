Пловдивчани излязоха на протест пред сградата на общината с искания за подобряване на градския транспорт. Организатор на проявата е Сдружение „Пловдив – град за хората“.

Пред БТА Павел Начев, член на Управителния съвет на сдружението, заяви, че основните искания на протестиращите са за редовен градски транспорт с курсове до 23:00 часа, въвеждане на електронни билети и осигуряване на достатъчно редовни автобусни линии.

Според него дългосрочното решение на проблема е придобиването на общински автобуси и създаването на напълно функциониращ общински превозвач.

„Това е първият и единствен до момента протест за градския транспорт в Пловдив. Искаме общината да поеме своята отговорност, да пусне еднаобществена поръчка за закупуване на общински автобуси. Оттам нататък да започне да поема първите линии и с течение на времето в рамките на четири години да поеме всички линии от частния превозвач“, заяви Начев.

Сред исканията на протестиращите са още поставяне на електронни табла, които да показват реалното време на пристигане на автобусите, актуализиране на маршрутите спрямо нуждите на гражданите, както и осигуряване на достъпност за хора с увреждания и родители с детски колички във всички превозни средства.

Организаторите заявиха, че ако исканията на гражданите не бъдат изпълнени, ще бъдат организирани и последващи протести. По време на проявата беше започната и подписка в подкрепа на исканията за подобряване на градския транспорт.

Консорциумът „Градски транспорт - 2026“ е единственият кандидат, подал документи за участие в обществена поръчка за възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по основни градски автобусни линии от общинската транспортна схема на Пловдив.