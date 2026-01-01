За изсветляването на икономиката са необходими общите усилия на държавата, синдикатите и работодателите. Но порочните проявления не могат да се преборят само с контрол и санкции, трябва да се формира обществена нетърпимост към подобни явления. Това заяви президентът Илияна Йотова на церемонията по връчване на националните награди „Икономика на светло“ за 2025 г.

Държавният глава приветства организаторите на инициативата – Асоциацията на индустриалния капитал в България, както и участниците в конкурса, който се провежда от 2013 г. насам.

Президентът изтъкна, че щетите от сивата икономика понасят всички. „Губещи са преди всичко работещите хора, защото нямат заслужени доходи и са лишени от социална защита. Губи българският бизнес от нелоялната конкуренция и от липсата на предвидимост. Губеща е и държавата, защото в нередки случаи не събира онези приходи, които ѝ се полагат законно“, заяви Илияна Йотова. По думите ѝ милиарди евро от сивия сектор могат да отидат за по-добро здравеопазване, за по-добро образование, за повече и по-качествени инвестиции в страната.

Илияна Йотова посочи решаващата роля на държавата за създаването на ясни правила за бизнеса и прилагане на адекватни механизми за контрол. Нужни са ефективни закони и правила, които да важат за всички, без привилегии, затваряне на очи и раздаване на пликове под масата, каза президентът. От друга страна, бизнесът не трябва да си позволява да работи по свои правила извън прозрачността и законността в страната. Огромна е ролята и на синдикатите, призвани да защитават трудовите права на хората, да бдят и да сигнализират при всяка нередност и злоупотреба, допълни президентът.

Прессекретариат на държавния глава

Илияна Йотова изтъкна и работата на журналистите, които със смелост показват негативните прояви на сивата икономика. България може да развива модерна и просперираща икономика с ясни правила, изрази убеденост президентът.

Държавният глава посочи, че икономиката в сивия сектор е свързана с различни негативни прояви и тенденции като фискални злоупотреби и пране на пари. Борбата с тях понякога изглежда твърде трудна и изисква усилията не само на една институция или една държава, тъй като този вид престъпност е изключително гъвкава. По думите й, една от най-сполучливите политики в Европейския съюз е именно срещу прането на пари, а България трябва да положи още усилия в тази насока.

Президентът Йотова изтъкна значимостта на инициативи като наградите „Икономика на светло“ да показват добрите примери. Това е кауза, която е подчинена на повече справедливост, прозрачност, устойчивост, лоялна конкуренция, каза държавният глава.

Конкурсът на АИКБ отличава институции, организации/личности и медии за активната им роля в борбата със сивата икономика и недекларираната заетост. Победителите в трите категории се определят от експертно жури, съставено от изявени икономисти, общественици и представители на медиите. На церемонията президентът Илияна Йотова обяви победителя в категорията „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“.

Наградата получи Министерството на труда и социалната политика за въвеждането на цифровата система с информация за трудовата история на работещите, което е ефективен механизъм за ограничаване на сивата заетост.