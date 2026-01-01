Комисията за защита на потребителите (КЗП) установи нелоялни търговски практики при разглеждането на жалби за сметки за електроенергия от трите електроснабдителни дружества в страната, както и наличие на неравноправни клаузи в общите им условия. Това е решено на извънредно заседание на комисията след проверки, започнати по повод множество сигнали от потребители за високи сметки за ток, съобщиха от КЗП.

В резултат на установените нарушения комисията ще наложи имуществени санкции съгласно закона в размер до 25 000 евро за всяко установено нарушение. Освен това КЗП забранява прилагането на съответните нелоялни търговски практики занапред.

В хода на проверките от дружествата е била изискана подробна информация за постъпилите жалби, начина на тяхното разглеждане и предприетите действия. Анализът на предоставените документи показва, че почти всички възражения срещу сметки за периода 1 януари – 4 март 2026 г. са били отхвърлени като неоснователни.

Проверките на електроснабдителните дружества най-често са се ограничавали до формално сравнение между фактурираните количества електроенергия и данните, предоставени от мрежовия оператор, както и до проверка на приложените ценови тарифи.

Според комисията при същественото увеличение на броя на подадените възражения крайните снабдители е трябвало да проявят необходимата професионална грижа и да предприемат активни действия за изясняване на обективните причини, включително чрез изискване на задълбочени проверки на средствата за търговско измерване чрез оператора на електроразпределителната мрежа.

На практика потребителите, подали жалби за сметките си, са получавали предимно формални отговори, без реално изясняване на спорните обстоятелства. Подобно поведение създава привидност за процедура по разглеждане на възражения, която не гарантира ефективна защита на правата и интересите на потребителите, посочват от КЗП.

Проверките на интернет страниците на дружествата също показват пропуски в предоставянето на информация за подаване и разглеждане на жалби. Установено е, че липсва ясна, достъпна и систематизирана информация за процедурите за регистриране и разглеждане на потребителски оплаквания, както и за действията, които дружествата предприемат при постъпване на жалби.

Не се предоставя достатъчно информация и за различните видове потребителски оплаквания – например сигнал, рекламация, искане за проверка на фактурирано количество, искане за проверка на измервателен уред или оплакване относно качеството на доставяната електроенергия.

При проверките комисията е установила и наличие на неравноправни клаузи в общите условия. Според решението определени клаузи не отговарят на изискванията на Закона за защита на потребителите, тъй като накърняват равнопоставеността на страните в договорното отношение, поставят дружеството в привилегировано положение и водят до значително неравновесие между правата и задълженията на предприятието и потребителя.

Предстои ново произнасяне на Комисията за защита на потребителите и по отношение на проверките на операторите на електроразпределителните мрежи за евентуални нарушения на потребителските права.

На 4 февруари Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) съобщи, че със заповед на председателя ѝ започва извънредна проверка във връзка с медийни публикации и сигнали за завишени сметки за електроенергия на битови потребители. Сигналите обхващат получени фактури за декември 2025 г. и януари 2026 г. на клиенти в различни региони на страната. Проверка по случая започна и Министерството на енергетиката.