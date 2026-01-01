Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова кабинета „Гюров“ веднага да вземе мерки срещу спекулата и покачването на цените вследствие на войната в Близкия изток, вместо да „говори в бъдеще време“, докато назначава „партийните си секретари за областни управители“.

Какви са мерките на правителството заради поскъпването на горивата (ВИДЕО)

„За наше съжаление, светът е в изключително тежка война – война на нашите граници, и в Украйна, и в Иран. Неминуемо войните водят до поскъпване на горивата, още повече когато е в Персийския залив. Истински се надявам, че войната ще приключи скоро, но така или иначе отраженията вече се усещат. Затова се надявам правителството не да ни обяснява, че ще вземе мерки и да говори в бъдеще време, да спре за ден-два с уволненията и с назначаването на партийните си секретари за областни управители и за какви ли не, което си е чисто купуване на гласове, а да вземе и мерки относно спекулата“, казва във видео в профила си Борисов.

Той призовава също новият директор на НАП и КЗК да се задействат „още по-усърдно“ и да се предложи на държавата план, който да бъде приет в парламента.

„Таван на горивата със сигурност не е мярка, но спекулата би могла да се пребори, ако правителството започне да действа, ако се вкара и МВР със своите икономически звена в полицията, да се види на колко е внесено горивото, на колко се продава, на колко ще са доставните цени, кои сектори биха пострадали в бъдеще. Надали може да се компенсира всичко, което ще загубим в една продължителна война. Така че, да се стегнат да работят и ще имат нашата подкрепа, ако мерките са такива, каквито трябва“, увери лидерът на ГЕРБ.

ГЕРБ с предложение: Великденските и коледните добавки да се изплащат ежегодно през март и декември

Също в профила си Бойко Борисов коментира и темата за великденските добавки за песнионерите. "Всяка година, когато дойде Коледа или Великден, започваме да спорим ще има ли и колко ще са тези надбавки, които даваме за пенсионерите. Затова днес внесохме закон в парламента, което да регламентира не само тези надбавки, но и за хората, които са под прага на бедност - самотни родители и най-вече децата, защото празниците са за всички. По този начин никой няма да се прави на щедър с държавните пари, нито правителства, нито партии. А с този закон, вкарвайки парите в бюджета, ще можем да празнуваме и всички ще усетат празниците", смята Борисов.