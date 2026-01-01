Иранското министерство на външните работи обвини ЕС в „съучастие“ с американско-израелските атаки срещу страната, предаде Франс прес.

Иран обвини европейски държави, че са улеснили израелско-американските атаки

„Безразличието и съгласието на Европейския съюз към агресията, бруталността и зверствата, извършени от САЩ и Израел, не представляват нищо друго, освен съучастие“, написа в социалната мрежа Екс говорителят на министерството Есмаил Багаи.

Първото съобщение от новоизбрания върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей ще бъде публикувано до минути, съобщиха иранските държавни медии.

Моджтаба е вторият син на убития аятолах Али Хаменей, който беше върховен лидер на Иран десетилетия наред.