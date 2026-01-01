Общо 10 линейки се отзоваха на мястото на катастрофата на бул. „Челопешко шосе“ по-рано тази вечер, съобщиха от Министерството на здравеопазването (МЗ) във Facebook.

От министерството допълниха, че оказват пълно съдействие на екипите за спешна медицинска помощ заради тежката катастрофа. От пострадалите са хоспитализирани осем души, като трима от тях са приети в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Св. Анна“, един пациент е настанен в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) „Н. И. Пирогов“, двама – във Военномедицинска академия (ВМА) и двама пациенти в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Царица Йоанна - ИСУЛ“.

Два от спешните екипи остават на мястото на инцидента в готовност за реакция, посочват от министерството.

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Министерството на здравеопазването следи ситуацията, като координира действията си с Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и приемащите лечебни заведения и осигурява пълна подкрепа на медицинските екипи.

От МЗ призовават всички шофьори в района да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на „Пътна полиция".

От ВМА информираха, по-рано, че при тях са приети трима от пострадалите при тежката катастрофа на бул. „Челопешко шосе“. Единият от пострадалите е с фрактура на долен крайник, черепно-мозъчна травма и гръбначна травма. Вторият е с фрактура на долен крайник, а третият е с гръдна травма, посочиха от ВМА.

Установени са 14 участници в произшествието - трима шофьори и 11 пътници, първият загинал е бил пътник в автобуса, каза на брифинг на мястото на инцидента старши инспектор Георги Митев от „Пътна полиция". По-късно от болница „Царица Йоана - ИСУЛ" съобщиха, че втори човек -мъж на 31 години е изгубил живота си вследствие на катастрофата.