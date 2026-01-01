Приключи процедурата за избор на изпълнител за реализирането на ново транспортно-комуникационно решение по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ в участъка от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Витоша“. На първо място е класирано обединение „Геопът Скобелев“.

В обединението участват три дружества с опит в изграждането на транспортна инфраструктура: „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД и „Трансремонтстрой“ ЕАД. Процедурата е проведена по модела „инженеринг“. Предстои изработването на работен проект въз основа на идейния проект, след което ще започне строителството.

Новото решение за трамвайното трасе по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ е с обща дължина 430 м. Участъкът обхваща трасето от бул. „Христо Ботев“ през началото на тунела при НДК до бул. „Витоша“.

„Приетото техническо решение за трамвайното трасе, одобрено от Столичния общински съвет, предвижда изграждането на стоманобетонна рампа над южното направление на автомобилното движение. Това остава оптималният вариант за изместване на трамвайното трасе и удовлетворяване на исканията на живеещите в района“, заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

Не се разглежда вариант за премахване на трасето или за спиране на трамвайните линии. Проектът предвижда преместване на трамвайното трасе, което ще бъде изведено надземно и ще преминава върху новоизградена стоманобетонна конструкция. Съществуващият релсов път до началото на тунела ще бъде демонтиран.

В участъка от ул. „Цар Петър“ до ул. „Цар Асен I“ се предвиждат демонтаж на трамвайните релси и полагане на асфалтобетонова настилка. Ще бъде изградено еднопосочно локално платно с ширина 3 м за по-добро обслужване на прилежащите жилищни сгради. Предвиден е и цялостен ремонт на тротоарите от бул. „Прага“ до бул. „Витоша“.

За северното локално платно, също с ширина 3 м, е предвидена рехабилитация на пътната настилка и обновяване на тротоарите в участъка от бул. „Патриарх Евтимий“ до бул. „Витоша“.

В тунела ще бъде осигурена пътна връзка по трасето на съществуващата трамвайна линия, както и отклонение към бул. „Фритьоф Нансен“ с връзки към бул. „Черни връх“, бул. „България“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Строителството е предвидено да се извършва без пълно спиране на движението. По време на изпълнението трамвайното движение няма да бъде преустановявано, освен при необходимост от кратковременни прекъсвания.

Обновяването на трамвайните линии и разширяването на трамвайната мрежа са сред водещите цели за модернизиране на транспортната инфраструктура на София.