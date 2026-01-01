„Приемното родителство е каузата на живота ми. Да помагам на деца ме прави истински щастлива“, каза за БТА Милена Гаджева, която вече 10 години приема в дома си в Карлово деца в нужда.

През април БТА, Агенцията за социално подпомагане и Министерството на труда и социалната политика започнаха националната инициатива „Приеми ме“ в подкрепа на приемното родителство.

Милена Гаджева работи като юрисконсулт в Община Карлово. Преди години е част от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Тогава разбира, че ѝ доставя удоволствие да работи с деца и започва да им помага и извън комисията.

Загрижеността ѝ е забелязана от екипа по приемна грижа, който я кани да стане приемен родител.

„Човек в даден момент си намира мястото и явно за мен това е била каузата на живота ми. Доставя ми удоволствие да работя с деца, въпреки че никак не е лесно, защото всяко идва с травмите, характера и изискванията си“, коментира Гаджева.

„Най-трудно ми беше с първото дете“

През годините тя е имала своите колебания, но споделя, че присъствието на дете в дома ѝ, за което да се грижи, ѝ носи истинско щастие.

Разказва, че най-трудно ѝ е било с първото дете.

„Мислех си, че съм готова и с нетърпение чаках да се случат нещата. Освен кратката подготовка нямах никакъв опит и беше трудно с дете, което вече има изграден характер“, обясни приемната майка.

Гаджева допълни, че опората ѝ тогава и досега е нейният син. Ето защо тя съветва семействата, които искат да станат приемни родители, да разговарят открито със своите деца.

Според нея е нужно те да бъдат част от решението, за да приемат каузата на родителите си и за своя.

„Много важно е също да не се съобразяват с мнението на хората, които, не знам защо, са в голямата си част настроени отрицателни“, каза още Милена Гаджева.

Албум със снимки и кутия със спомени за всяко дете

Неин помощник е кучето Дара, в което, по думите ѝ, всяко дете се влюбва.

Освен с любов към животните, децата от дома ѝ си тръгват с албум със снимки и кутия със спомени, които тя събира за тях.

„Аз съм човек, здраво стъпил на земята, и знам, че раздялата с децата е част от процеса и е за тяхно добро. Гледам да не се натоварвам с тези емоции, за да мога да съм готова за следващата стъпка“, каза още приемният родител.