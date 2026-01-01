Ферибот с 90 пътници и петима членове на екипажа се преобърна в езерото Кариба в Зимбабве, съобщи АФП. В ход е мащабна спасителна операция, като по данни на местни медии има опасения за загинали.

Инцидентът е станал, след като плавателният съд е попаднал в силни вълни, съобщават местни медии. Полицията в Зимбабве официално потвърди информацията, като уточни, че на борда е имало общо 95 души.

„В момента се провежда спасителна операция, като допълнителна информация за инцидента ще бъде предоставена своевременно“, се казва в изявлението на властите. Според съобщения в местни издания част от пътниците са били спасени, но до вечерта на 11 август не е известно точно колко души са извадени от водата.

Плавателният съд осигурява транспорт между северния град Кариба и няколко острова и риболовни лагери. Езерото Кариба се намира на границата между Зимбабве и Замбия, на повече от 300 километра североизточно от столицата Хараре, и е най-голямото изкуствено езеро в света по обем.