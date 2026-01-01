Едно от най-впечатляващите природни явления – рядко пълно слънчево затъмнение – започна днес своя път от отдалечените арктически райони на Русия, преди да премине над части от Гренландия, Исландия и континентална Европа.

Луната за първи път закри напълно Слънцето в най-северната точка на континентална Русия около 17:00 ч. по Гринуич, или 20:00 ч. българско време. За кратко денят се превърна в нощ, а около тъмния лунен диск остана видима блестящата слънчева корона.

След това затъмнението премина през части от Гренландия и Исландия. Особено забележително е събитието за Рейкявик, където пълно слънчево затъмнение не е наблюдавано от 1433 г.

БГНЕС

Сянката продължи към Испания, където тясната ивица на пълното затъмнение пресича страната диагонално – от северозападното атлантическо крайбрежие до Средиземно море. Явлението се очаква да приключи около 18:30 ч. по Гринуич.

Няколко минути необичаен полумрак

Пълното слънчево затъмнение настъпва, когато Луната застане между Земята и Слънцето и напълно закрие слънчевия диск.

LIVE: It's eclipse day. Come watch with us.



Totality begins in Iceland at 1:45pm ET (1745 UTC) and in Spain at 2:28pm ET (1828 UTC). https://t.co/SlVVfuUUsr — NASA (@NASA) August 12, 2026

Сянката, или т.нар. „умбра“, създава необичаен полумрак. Температурите могат да се понижат, сенките се променят, а някои животни реагират на внезапното настъпване на тъмнината, сякаш е дошла нощта.

Самото пълно затъмнение продължава само няколко минути. Частичната фаза, при която Луната постепенно закрива и след това освобождава слънчевия диск, продължава около час и 45 минути.

БГНЕС

През цялата човешка история слънчевите затъмнения са предизвиквали удивление, страх и благоговение заради усещането, че за кратко нормалният ход на природата е спрял.

Рядка възможност за учените

Събитието се излъчва на живо от НАСА и Европейската космическа агенция.

За учените пълното слънчево затъмнение предоставя рядка възможност за наблюдение и изследване на слънчевата атмосфера и най-външния ѝ слой – короната.

Наблюденията могат да помогнат за по-доброто разбиране на слънчевия вятър и магнитното поле на нашата звезда.