Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс „Евровизия“ през 2027 г. Това обяви директорът на БНТ Милена Милотинова на пресконференция, която започна с песента „Bangaranga“, която донесе победата на България на тазгодишния конкурс. На живо бе подписан договорът между БНТ като телевизия домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин на „Евровизия 2027“. Конкурсът ще се състои през май 2027 г., каза още тя, но всъщност от утре имаме много работа.

Големият финал на 71-вото издание на конкурса „Евровизия“ ще се проведе на 15 май 2027 г., събота, в „Арена Бургас“, в един от най-популярните български градове на Черноморието, а полуфиналите ще бъдат по-рано същата седмица – на 11 май, вторник и 13 май, четвъртък.

БНТ

Феновете ще имат възможност да закупят билети и за още шест предварителни шоу програми (Preview Shows), които ще се проведат между понеделник, 10 май, и събота, 15 май 2027 г. Всички, които желаят да закупят билети, трябва да се регистри-рат като Eurofan, за да получат достъп до продажбата след нейното начало. Допълни-телна информация за продажбата на билети ще бъде обявена през следващите месеци.

В седмицата на конкурса Бургас ще бъде домакин и на богата съпътстваща прог-рама. Повече подробности за Eurovision Village, EuroClub и цялостната културна и развлекателна програма ще бъдат обявени през следващите седмици и месеци.

Припомняме, че до финалния етап на процедурата достигнаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия етап от избора. Директорът на БНТ определи състезанието като много интересно и оспорвано и благодари на четирите града. Милотинова каза още, че градовете са имали стойностни предложения и ентусиазъм, както и желание и отдаденост. По тази причина те ще бъдат включени към допълнителните събития от съпътстващата програма. По думите й целта е България да се покаже в цялост със всички възможности и красоти, които има България да се направи от „Евровизия“ национално събитие и голямо международно такова каквото всъщност е.

Кметът на Бургас за спечеленото домакинство

Кметът на Бургас Димитър Николов каза, че за Бургас е чест и привилегия да бъде домакин на „Евровизия 2027“. Той благодари за уникалния шанс за Бургас и региона да представи красотите на България пред всички гости и фенове, които ще следят конкурса, да почувстват България.

"Убеден съм, че ще дадем всичко от себе си, за да се представим на високо ниво и Бургас да остане като един успешен доманик в дългата история на това прекрасно, най-голямо, световно предаване на жива музика", заяви Николов, след като Бургас спечели домакинството.

"София е столицата на България, това е най-добрият град в страната, но Бургас е романтичната част на България. В нашия отбор са кметовете на останалите 4 града в Бургаския залив. В апликационната форма, която попълнихме, подробно описахме броя на хотелите, ангажирани са повече от 155 хил. легла във всички звездови диапазони. Убеден съм, че с цялото това многообразие, което предлагаме, ще се справим успешно".

БТА

Бургас, Варна, Пловдив и София подадоха кандидатури за домакини на „Евровизия 2027“

Битката между София и Бургас

Международната оценителна група направи комплексна оценка на градовете - София и Бургас, не можем да кажем, че с едно е надделял Бургас, оценката е комплексна. Бургас е категоричният избор, посочи Милотинова.

Оценката е обхванала пет ключови направления: предложената инфраструктура, залите и техническите изисквания; ангажираността на града и неговия организационен и финансов капацитет; безопасността, сигурността и устойчивостта; транспорта, мобилността, възможностите за настаняване и оперативната логистика; както и концепциите за активиране на града, брандинг, комуникация и цялостното преживяване „Евровизия“.

„Изключително сме щастливи, че Бургас ще бъде градът домакин на конкурса „Евровизия 2027“. Бургас ще придаде нещо наистина специално на „Евровизия“. Това е динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море със силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими, за да посрещне голямото семейство на „Евровизия“. За първия конкурс „Евровизия“, който ще се проведе в Бъл-гария, искаме да създадем нещо, което носи истински български дух и същевременно е неподражаемо „Евровизия“ – празник, който обединява хората чрез музиката. Благо-дарим на всички градове, които демонстрираха толкова голям ентусиазъм с кандида-турите си да бъдат домакини на първата „Евровизия“ в България. Заедно с БНТ, Община Бургас и нашите партньори от цяла България очакваме с нетърпение да създадем една незабравима седмица на „Евровизия“ през май и да посрещнем света в Бургас“, каза Мартин Грий, директор на конкурса „Евровизия“.

БТА

Заедно с БНТ, Община Бургас и нашите партньори от цяла България очакваме с нетърпение да създадем една незабравима седмица на „Евровизия“ през май и да посрещнем света в Бургас.“

България спечели правото да бъде домакин на Евровизия 2027, след като Дарина Йотова – DARA триумфира на тазгодишното издание на конкурса с песента „Bangaranga“. Победата ѝ донесе първия успех на България в историята на музикалната надпревара.

Очаква се „Евровизия 2027“ да привлече хиляди международни посетители, участващи делегации и представители на международни медии, а телевизионната и дигиталната аудитория да достигне до милиони зрители в Европа и извън нея.

За България домакинството на конкурса „Евровизия“ представлява изключителна възможност за международна видимост и за представяне на културата, творческия потенциал, гостоприемството и туристическите възможности на страната.

Министерският съвет прие План за действие за подготовката и провеждането на песенния конкурс „Евровизия 2027“. Документът е изготвен от Организационния комитет за подготовката на конкурса.

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В плана са заложени конкретни дейности, срокове за изпълнението им и отговорните институции.

С приемането му се създават условия за своевременна и координирана подготовка на конкурса и се осигурява ангажираността на компетентните държавни органи. Целта е „Евровизия 2027“ в България да бъде организирана успешно.

От БНТ посочват, че опитът на последните градове домакини показва значителния ефект, който до-ма-кинството на „Евровизия“ може да има далеч отвъд сцената, превръщайки конкурса в платформа за представяне на града и страната пред аудитории от цял свят.

През 2023 г. конкурсът е донесъл на Ливърпул икономически ефект от 66 млн. евро, през 2024 г. – 40 млн. евро за Малмьо, а през 2025 г. – 58 млн. евро за Базел, като според публикуваните данни общият икономически ефект за Швейцария е достигнал 272 млн. евро.

Виена вече отчита значителни резултати от конкурса през 2026 г. – 88 000 до-пълни-телни посетители, 160 000 продадени хотелски стаи и приблизителен икономи-чески ефект от 57 млн. евро.