Мъж на 51 години от Пловдив е починал след удар между два автомобила на пътя Ловеч - Плевен. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - Ловеч.

Катастрофата е станала около 16:30 ч. край разклона за село Слатина. След инцидента мъжът е бил откаран към болница в Плевен, където състоянието му се е влошило и е починал.

Пострадали са и още двама души - мъж на 76 години и дъщеря му на 52, които са настанени в болница.

Четирима души загинаха в челен удар на пътя София – Варна

Това е петата жертва на катастрофа в Ловешка област днес. Преди обед при сблъсък между две насрещно движещи се леки коли загинаха четирима души - мъже на възраст между 23 и 43 години.

По-рано днес шофьор загина на място при тежка катастрофа във Великотърновско. Инцидентът е станал около 15:15 часа на пътя между селата Ресен и Градина.