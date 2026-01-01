Руски въздушни удари по Украйна отново доведоха до цивилни жертви и ранени, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.

Зеленски съобщи в социалните мрежи, че двама души са загинали в Запорожка област, а 14 са били ранени в различни части на страната.

През деня руските военновъздушни сили нанесоха удар по град Суми в Североизточна Украйна, при който загинаха най-малко двама души, а най-малко шестима бяха ранени, сочат официални данни. В Днипро двама души загинаха при руски въздушен удар, а други двама бяха ранени, съобщиха местните власти.

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"Важно е партньорите ни да не забравят. Русия ескалира напрежението всеки ден", заяви Зеленски и призова САЩ и ЕС да наложат по-строги санкции.

Украинският президент потвърди, че украински дронове са нанесли удари по петролна рафинерия в руската Краснодарска област и по оръжеен завод в Ростовска област.

В изказване в Санкт Петербург руският президент Владимир Путин заплаши с още по-тежки удари срещу Украйна, като ги представи като отговор на мащабна украинска атака с дронове срещу Москва в деня на руските парламентарни избори.

В окупираната от руските сили Херсонска област украински дрон е ударил кафене, при което са загинали две млади жени, съобщи ТАСС. Двама ранени са били извадени изпод отломките.

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В южния руски град Белгород украински дрон е ударил автомобил, ранявайки две жени, които пътували в него.

Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че руските сили са нанесли удар по товарен кораб с военни доставки близо до украинското черноморско пристанище Одеса. В съобщението се посочва, че е бил поразен и логистичен център в Одеса.