Най-малко петима души, сред които и момче на 14-годишна възраст, бяха убити при руска атака с дронове срещу административна и многоетажна сграда в Киев днес, предаде ДПА.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в канала си в Телеграм, че най-малко седем души са били ранени при атаката срещу административната сграда.

Три от телата на загиналите са били открити на паркинг до сградата, докато през това време пожарникарите са потушавали разразилия се пожар.

Компанията доставчик на АйТи услуги "Дейтагруп" по-късно потвърди, че на една от нейните сгради са били нанесени щети. При удара не са били ранени служители на компанията, а тя е продължила да обслужва клиенти чрез резервна инфраструктура.

Компанията подчерта, че данните на клиентите ѝ са останали защитени.

Руска атака с дронове срещу Киев, съобщава се за убити и ранени

По-рано днес руски боен дрон удари многоетажна жилищна сграда в Киев, като при удара беше убито 14-годишно момче, а няколко други жители бяха ранени, съобщи полицията.

Стрелбата на силите за противовъздушна отбрана можеше да се чуе над центъра на столицата, след което последва шум от летящ дрон с реактивен двигател, а след това се чу шум от удар, съобщи кореспондент на ДПА. Предупреждението за въздушна атака беше задействано едва малко по-късно.

В Одеса беше съобщено за още един смъртен случай при руските въздушни удари през нощта.

Междувременно Украйна продължи да атакува с дронове промишлени и нефтени съоръжения в Русия, като президентът Володимир Зеленски потвърди няколко от атаките.

"Отговаряме на жестоките атаки на Русия срещу обикновени хора", написа той в Телеграм.

Украинският президент уточни, че е бил ударен нефтопреработвателния завод в град Перм в Урал, разположен на близо 1500 километра от Украйна, както и друг нефтен завод в Новошахтинск в Южна Русия и електронна фабрика в Уляновск.

Масирани атаки с дронове между Русия и Украйна: Има жертви и ранени и от двете страни

Зеленски не потвърди първоначалните информации за удар по химически завод във Воронеж.

Украинският президент заяви пред журналисти, че бюджетният дефицит на Украйна от над 26,2 милиарда долара заплашва закупуването на дронове, които са от критично значение за воденето на войната.

"Ако не поръчаме дронове и не ги платим през октомври и ноември, ще имаме сериозни проблеми през януари и февруари следващата година", предупреди Зеленски.

Малко повече от една трета от сумата от финансовия дефицит на Украйна е предназначена за закупуването на дронове през първото тримесечие на следващата година, уточни украинският държавен глава.

В тази насока Зеленски призова Европейската комисия да преведе по-бързо следващите траншове от заема на ЕС на стойност 90 милиарда евро в подкрепа на Украйна, отпуснат през април.