Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Николай Денков с остри критики към управляващите по отношение на външната политика.

Денков: Няма такава държава, в която премиерът казва едно, а външният министър прави точно обратното

"Виждаме пореден случай на външна политика от типа "тук има, тук няма". Така, както имахме министър-председател и външен министър, които от Киев и Париж казваха противоположни неща, сега виждаме ръководител на делегация, президент да говори обратното на това, което МВнР е подало като решение на правителството на България за подкрепа на Украйна. Това повече не може да продължава така, няма държава, която така да се държи с институциите си, няма как други да ни уважават, когато ние не уважаваме себе си", обясни той.

По думите му това е "срам" и изрази надежда това да се промени веднъж и завинаги.

По-рано днес реакции на опозиционни политици предизвика позицията на България по съвместната декларация в подкрепа на Украйна, публикувана преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк.

Повод за критиките стана разминаването между позицията на Министерството на външните работи и обясненията на президента Илияна Йотова относно начина, по който страната се е присъединила към документа.