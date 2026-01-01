Реакции на опозиционни политици предизвика позицията на България по съвместната декларация в подкрепа на Украйна, публикувана преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк.

Повод за критиките стана разминаването между позицията на Министерството на външните работи и обясненията на президента Илияна Йотова относно начина, по който страната се е присъединила към документа.

МВнР: България се присъедини към декларацията на ООН за Украйна

Министерството на външните работи заяви, че България е подкрепила декларацията в името на европейското единство. Документът, подписан от всички 27 държави членки на ЕС, Европейския съюз и общо 51 държави, призовава Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да започне мирни преговори.

В същото време от МВнР подчертаха, че българската национална позиция не е била отразена в пълнота в текста на декларацията и посочиха, че тя е била представена от президента Йотова в изказването ѝ пред Общото събрание на ООН.

В публикация във Facebook президентът Илияна Йотова заяви, че съвместното изявление не се подписва формално, а е било изпратено предварително до държавите членки. По думите ѝ България не е имала възможност да изрази резерви или да наложи редакции по текста, поради което тя не е присъствала на разширеното заседание на Съвета за сигурност. Йотова подчерта, че е изложила българската позиция в изказването си пред Общото събрание, където е заявила, че няма военно решение на войната и че мирът не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия.

Критики от ГЕРБ

Депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев определи позицията на правителството като последователна подкрепа за Украйна, но разкритикува последвалите обяснения на президента.

Според него действията на институциите създават съмнения дали България води последователна външна политика и демонстрират разминаване между президентството и правителството. Георгиев оспори и аргумента, че липсата на обща снимка след заседанието означава дистанциране от декларацията, като заяви, че подобни документи не се удостоверяват с физически подпис и че присъединяването на България е било публично обявено от върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

Реакция от „Да, България“

Критична позиция изрази и депутатът Елисавета Белобрадова („Да, България“) във Facebook. Според нея действията на Йотова са създали впечатление за противоречива позиция на България по темата за Украйна и са поставили под въпрос последователността на страната в подкрепата за европейската линия.

Белобрадова коментира, че разминаването между присъединяването към декларацията и последвалото дистанциране от нея създава объркване както сред поддръжниците на по-категорична проевропейска позиция, така и сред критиците на военната подкрепа за Украйна.

Декларацията, към която България се присъедини, призовава Русия да приеме прекратяване на огъня като необходима стъпка към започване на мирни преговори, като припомня, че Украйна е заявила готовност за подобно прекратяване още през март 2025 година.