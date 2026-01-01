Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе поредица от двустранни срещи и участия в многостранни формати в Ню Йорк в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, като постави акцент върху регионалното сътрудничество на Балканите, свързаността и разширяването на международните партньорства на България.

Сред събеседниците на Петрова бяха държавният министър на външните работи на Обединеното кралство Стивън Даути, външните министри на Ирак Фуад Хюсеин, на Оман Саид Бадр бин Хамад бин Хамуд ал Бусаиди, на Ботсвана Феньо Бутале и секретарят по външните работи на Филипините Мария Тереса Лазаро.

Разговорите бяха посветени на развитието на двустранните отношения, международната и регионалната сигурност, икономическото сътрудничество, енергетиката и свързаността. По време на срещите с представителите на Ирак и Ботсвана бяха подписани меморандуми за разбирателство, които предвиждат по-структуриран политически диалог и задълбочаване на сътрудничеството, информират от пресцентъра на МВнР.

Велислава Петрова и държавният министър на външните работи на Обединеното кралство Стивън Даути / МВнР

Паралелно с двустранните контакти външният министър участва в четиристранна среща на балканските държави членки на ЕС, заедно с колегите си от Румъния, Гърция и Хърватия. Сред основните теми бяха европейският дневен ред, разширяването на Европейския съюз и развитието на транспортната, енергийната и дигиталната свързаност в региона.

Петрова се включи и в среща по линия на Централноевропейската инициатива и Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, където беше обсъдена ролята на регионалното сътрудничество за устойчивостта и икономическия растеж.

„Балканите трябва сами да определят бъдещето си чрез силни партньорства, стратегическа свързаност и устойчиви общества“, заяви министърът, като подчерта, че превръщането на границите в „мостове“ е необходимост за сигурността и развитието на региона.