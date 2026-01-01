Русенската опера подготвя две обществени поръчки за довършване на мащабния ремонт след пожара през 2020 година. Голяма част от дейностите са свързани с модернизацията на сцената. По предварителни оценки, общата стойност на двата проекта може да достигне 6 милиона евро.

През годините след пожара беше направено най-неотложното, но все още има много неща, които предстои да се ремонтират, заяви директорът на културната институция Пламен Бейков. Тези дейности са подготвени в два проекта като скоро може да бъдат обявени обществените поръчки. Те включват както подмяна на вентилационните и отоплителни инсталации, така и техническо обезпечаване на сцената. По предварителни оценки всяка от поръчките е в размер на около 3 милиона евро.

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От думите на директор Бейков стана ясно, че благодарение на дарители, през летните месеци са направени някои съществени подобрения по сцената.

Операта ще напомни за нуждата от пълно възстановяване на своята сцена по най-красноречивия начин - чрез изкуството. На 26 септември от 19 часа ще бъде представена балетната постановка „Пожар“ по музика от Дмитрий Шостакович, с хореография на Наталия Осипова и под диригентството на Димитър Косев.