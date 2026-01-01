Прокуратурата внесе обвинителен акт срещу 54-годишни мъж и жена, обвиняеми за проявена жестокост спрямо животни, които са умъртвени и за разпространение на порнографски материали.

На различни дати в периода от неустановена дата през 2014 г. до май 2024 г., в Свищов, в село Царевец и в село Божурлук и в условията на продължавано престъпление с 81 отделни деяния, извършени през непродължителни периоди от време, проявили жестокост към гръбначни животни, като им причинили смърт с особена жестокост, съобщиха от обвинението.

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За престъпленията те са използвали различни животни - кучета, котки, птици, зайци, мишки, морски свинчета, риби и яре. Второто престъпление за което обвиняемите са предадени на съд е за създаване, предлагане и продаване на порнографски материали и за разпространяването им чрез информационни технологии.

БТА

Деянията са извършени в периода от неустановена дата през 2014 г. до май на 2024 г. Обвинението е за това, че двамата действайки в съучастие като извършители, при условията на продължавано престъпление - с 6 отделни деяния са създали, продавали и чрез информационни и съобщителни технологии разпространили порнографски материали, на които жената е позирала, а мъжът е извършил заснемането им.

Законът предвижда за извършените престъпления наказание от 2 до 4 години лишаване от свобода и глоба в размер от 2000 и 5000 лева, а за деянията - лишаване от свобода от 3 до 6 години и глоба до 10 000 лева, като предвидените наказания са относими към периода на извършване на деянията.

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Наложем им е постоянен арест. Въпреки фактическата и правна сложност на случая, действията по разследването приключиха в кратък срок след образуването на делото и извършителите са предадени на съд.

БТА

Във връзка с големия обществен интерес по случаят бе даден брифинг. Разследването бе извършено от следовател от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура-Велико Търново, а обвиненията се доказаха от обясненията на обвиняемите, показанията на свидетелите, заключенията на множество експертизи (съдебна психиатричнопсихологична експертиза, комплексна компютърно–техническа и аудиовизуална художествена експертиза, съдебно–технически експертизи и идентификационни експертизи).

Предстои разглеждане на делото от съда.