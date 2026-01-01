Районният съд в Свищов наложи най-тежката мярка „задържане под стража“ на мъжа и жената, обвинени за насилие над животни. Съдът уважи искането на Районна прокуратура-Велико Търново.

Пред журналисти Венцислав Фоти, служебен адвокат на обвиняемия, заяви, че няма да обжалва мярката за неотклонение.

„Като служебен защитник считам, че правилната и законосъобразна мярка към настоящия момент е „задържане под стража“. Обясних своите аргументи и на обвиняемия, който се съгласи и прие, че за него, както той се изрази, най-добре е към момента да бъде задържан под стража. Моето становище е, че има достатъчно доказателства и е на лице реална опасност от извършване на друго престъпление, затова най-правилната и законосъобразна мярка е „задържане под стража“, коментира Фоти. Адвокатът добави, че обвиняемият е заявил декларативно пред съда, че иска да бъде задържан.

Предстои дълго разследване, което ще бъде свързано с европейски заповед за разследване и разпитване на множество чуждестранни граждани, посочи адвокатът. По думите му прокуратурата е загатнала, че като подбудители на престъплението може да бъдат обвинени и чуждестранни граждани. Той добави, че става дума за граждани на Федерална Република Германия, които са поръчвали и ползвали клиповете, създавани от двамата обвиняеми.

Пред журналисти наблюдаващият прокурор по делото Калинка Тодорова съобщи, че съдът е уважил искането на прокуратурата. Продължават следствените действия.

Съдът уважи искането на Районна прокуратура-Велико Търново и на самата обвиняема и я остави в ареста.

Пред журналисти наблюдаващият прокурор по делото Калинка Тодорова съобщи, че жената сама е пожелала да остане задържана. Тодорова допълни, че по време на заседанието прокуратурата е поддържала своето искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение и посочи, че се очаква решението на съда.

Адвокатът на обвиняемата - Мариета Кръстева, каза пред журналисти, че жената е неосъждана, до момента няма други повдигани обвинения, има постоянна работа и адрес и няма нито един довод, който да налага извода, че би могла да извърши друго престъпление. "Деятелността е приключила преди повече от три години, оттогава не са извършени никакви деяния, не се е укрила", посочи адвокат Кръстева.

Нито би могла да повлияе на разследването, нито на свидетели, които основно са в чужбина - нито знае чужди езици, нито има такава компютърна грамотност, нито пък е била основно действащо лице, коментира адвокатът по адрес на своята доверителка. Адвокат Кръстева добави още, че обвиняемата твърди, че е била принудена да извършва тези действия.

Делото се гледа при закрити врата. Заседанието на съда продължава с гледане на мярката за неотклонение на втория обвиняем по делото. На 4 февруари на двамата бяха повдигнати обвинения за това, че са изтезавали животни, заснемали насилието и продавали видеоклиповете в интернет.

"Разследването е започнало след сигнал, подаден от природозащитна организация. С постановление на Районната прокуратура във Велико Търново от 5 ноември 2025 г. е образувано досъдебно производство за две престъпления. Първото е за проявена особена жестокост спрямо гръбначни животни, които са умъртвени по особено мъчителен начин, с користна цел.

Второто престъпление е за създаване, предлагане и продаване на порнографски материали, разпространявани чрез информационни технологии, по чл. 159, ал. 2 от НК", каза пред журналисти вчера прокурорът Тотко Тотев, говорител на Районна прокуратура Велико Търново.

За деянието, за което са привлечени двамата обвиняеми, по закон се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години и глоба от 2000 до 10 000 лева.

В случай, че се съберат достатъчно доказателства, че обвиняемите са извършили деянието с користна цел, ще им бъде повдигнато и обвинение, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години и глоба от 5000 до 20 000 лева.

С постановление на административен ръководител на Районна Прокуратура-Велико Търново е сформиран екип от двама наблюдаващи прокурори, които да осъществяват ръководството на досъдебното производство, с оглед фактическата и правна сложност на случая.

Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.