Военната база Суда на южния гръцки остров Крит е била поставена в състояние на повишена готовност, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Достъпът на неоторизиран персонал е преустановен след заплахата на Иран да нанесе удари по американски обекти в отговор на атаки срещу своя територия, посочва изданието.

„Катимерини“ припомня, че базата, намираща се близо до град Ханя на остров Крит, се използва от гръцките военноморски сили, както и от САЩ и други сили на НАТО. Американските военни я наричат Военноморска база за поддръжка (Naval Support Activity – NSA), посочва изданието.

Според информацията противоракетните системи в базата са подсилени.

Източници от гръцкото Министерство на отбраната съобщиха, че военното летище функционира без прекъсване, посочи още „Катимерини“.

Американският самолетоносач "Джералд Форд" (USS Gerald R Ford) напусна военноморската база на 26 февруари, след прекарани четири дни в нея за презареждане, след което се отправи към Източното Средиземноморие.

Със своите над 100 000 тона водоизместване и дължина от 337 метра, самолетоносачът "Джералд Форд" е един от най-големите военни кораби, строени някога. Корабът е спуснат на вода през 2013 г. и е официално въведен в експлоатация през юли 2017 г. Той е задвижван от два ядрени реактора A1B, които осигуряват повече енергия за по-дълги периоди, изисквайки по-рядко презареждане.