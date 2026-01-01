Спиращи дъха истории и премиерни заглавия ще завладеят петата седмица на „Треска за Оскари“. В понеделник номинираният за три награди „Оскар“ – „Късметлията“ (21:00 ч.) ще събере Ръсел Кроу, Рене Зелуегър и Рон Хауърд, за да вдъхновят целия американски народ по време на Голямата депресия. Кино изживяването ще продължи с историческа драма „Кралицата на Шотландия“ (23:55 ч.), която проследява бурния живот на Мария Стюарт и сблъсъка й с английската кралица Елизабет I за трона на Шотландия.

Рейчъл Уайз печели „Оскар“ за роля на активистката Теса Куейл в трилъра „Вечният градинар“, а съпругът й в лентата (Ралф Файнс) ще премине през три континента, за да разбере кой е отнел живота й във вторник от 21:00 ч. От 23:30 ч. драматичната история в „Татко“ ще разкрие красотата на хармоничните отношения между баща и син.

В сряда (21:00 ч.) бившият боксьор Чарли Кентън (Хю Джакман) ще обедини сили със сина си, за да създадат заедно перфектния робот за високотехнологичния свят на бокса в „Жива стомана“. Вечерта ще продължи с премиерната драма „Между звука и тишината“ (23:30 ч.). Отличена с две награди „Оскар“, лентата ще покаже трудния път на успешен барабанист в света на глухите.

Режисьорът Джеймс Камерън кани всички почитатели на киното на презокеанско пътешествие с вечната класика „Титаник“ в четвъртък от 21:00 ч. По-късно Анджелика Хюстън, Джон Кюсак и Анет Бенинг заедно ще преминат през тежки перипетии в трилъра „Измамници“ (01:00 ч.).

Селекцията в „Треска за Оскари“ продължава в петък с вълнуващо пътуване в света на модата с премиерата на „Госпожа Харис отива в Париж“ (21:00 ч.). Овдовяла чистачка (Лесли Манвил) ще тръгне след мечтата си да притежава изящна рокля на „Диор“. Пътешествието й ще промени не само нея, но и бъдещето на модната къща. Среща с извънземни нашественици предстои по-късно в 23:30 ч. в „Първи контакт“. Защо са дошли на Земята?

В събота Харисън Форд ще тръгне по следите на мистериозен камък в „Индиана Джоунс и храмът на обречените“ (21:00 ч.), след това от

23:30 ч. двама учени ще се борят за бъдещето на човечеството в „Щамът Андромеда“. В неделя филмът по действителен случай „Американска схема“ (21:00 ч.) ще покаже колко тясна е връзката между мафията и политиката. Финал на седмицата ще поставят Колин Фарел и Брендън Глийсън и нетипичната история за приятелство и идеали в „Баншите от Инишерин“ (23:55 ч.)

В края на „Треска за Оскари“ ще бъде излъчена престижната церемония по връчването на наградите „Оскар“. На 15-и срещу 16-и март ценителите на седмото изкуство ще могат да проследят на живо по KINO NOVA бляскавото събитие. И тази година филмовият канал е подготвил изненади за най-големите фенове на киното. Всяка седмица те ще бъдат предизвикани да се впуснат в игра на Facebook страницата на KINO NOVA, която може да им донесе впечатляващ режисьорски стол или голямата награда – телевизор.

Преживейте „Треска за Оскари“ от 2 февруари до 16 март по KINO NOVA.