Израелската армия заяви, че е засякла изстрелване на ракети от Иран по посока на Израел, предадоха Ройтерс и Франс прес. Експлозии отекнаха в Северен Израел, предаде Асошиейтед прес.

Според иранската агенция "Нур нюз" става дума за изстреляни десетки балистични ракети към еврейската държава.

Иранските паравоенни сили Корпус на гвардейците на Ислямската революция заявиха, че са изстреляли първа вълна от дронове и ракети срещу Иран, предаде Асошиейтед прес.

Взривовете в Северен Израел се чуха веднага, след като израелската армия обяви, че ще използва своите противовъздушни системи, за да свали иранските ракети.

Ракетите бяха изстреляни от Иран в отговор на ударите, които Израел и САЩ започнаха да нанасят по Иран по-рано днес.

Няколко експлозии се чуха днес и в Йерусалим, съобщават журналисти на Франс прес.

САЩ и Израел започнаха днес военна операция срещу Иран. Двете страни казаха, че действат така, за да предотвратят заплахи от страна на режима на Иран.

Иран и Израел затвориха въздушното си пространство, а полетите в региона са временно спрени.

След информациите за изстреляни ракети от Иран по Израел израелските власти призоваха хората да се насочат към бомбоубежища.

Американското посолство в Йерусалим призова всичките американски правителствени служители в Израел и техните семейства да се подслонят в бомбоубежище до следващо нареждане, предаде Ройтерс.