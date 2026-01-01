Призоваваме служебният министър-председател незабавно да предприеме действия по запознаване на парламентарно представените партии с решенията на Съвета за сигурност и мотивите за вземането им. Това гласи официална позиция, публикувана на Facebook страницата на партия ГЕРБ.

"Призоваваме и президентът Йотова да поеме отговорност за назначения от нея Министерски съвет и да не допуска чрез него парламентът да бъде изтласкан от решенията за националната сигурност", допълват от ГЕРБ.

От партията отбелязват, че Съветът по сигурността може да има постоянни членове, но политическата отговорност за националната сигурност се носи от Народното събрание.

"Временните правителства не трябва да вземат постоянни решения зад затворени врати", подчертават от ГЕРБ.