Свидетели в Дубай съобщиха, че са чули силен взрив и са видели ракети да прорязват небето, след като Иран извърши смъртоносна атака срещу Обединените арабски емирства.

„Беше силна експлозия и разтърси прозорците“, каза един от свидетелите пред АФП, пожелал анонимност, като потвърди разказ, сходен с този на друг жител на Дубай.

Иран отвърна на удара на Израел

Друга жителка заяви, че е видяла три ракети да преминават по небето, преди да изчезнат в далечината, като ги описа като „огнени топки“, оставящи след себе си димна следа.

Един цивилен загина в столицата на ОАЕ Абу Даби, където се намира американска военна база, след като Иран нанесе удари в региона в отговор на атака на САЩ и Израел.