Израелското министерство на отбраната обяви, че израелските сили са атакували Иран, предадоха Ройтерс и Асошийтед прес. Взривове се чуват и в Техеран, Исфахан, Карадж, Ком, Керманшах и Табриз. Израелската операция срещу Иран е била координирана със САЩ – това потвърди американският президент Доналд Тръмп.

Израелската армия съобщи, че нейните самолети извършват удари с „голям обхват“ в Западен Иран. „Израелските военновъздушни сили в момента нанасят удари с голям обхват по няколко военни обекта, принадлежащи на иранския режим в Западен Иран“, се посочва в съобщение на армията без допълнителни подробности.

БТА/AP

„Неговите заплашителни дейности пряко застрашават Съединените щати, нашите войски, нашите бази в чужбина и нашите съюзници по целия свят“, каза той в 8-минутното съобщение.

„В продължение на 47 години иранският режим скандира „Смърт на Америка“ и води безкрайна кампания на кръвопролития и масови убийства, насочена към Съединените щати, нашите войски и невинните хора в много, много страни“, каза той.

Пентагонът съобщи днес, че ударите на САЩ срещу Иран са наречени операция "Епичен гняв“, предаде Ройтерс. Израелската военна операция е наречена „Лъвски рев“, съобщават израелски медии, позовавайки се на премиера Бенямин Нетаняху.

Израел обяви и извънредно положение на територията на страната.

Операцията е била планирана в продължение на месеци, а датата на започването й е била определена преди седмици, добави представителят.

Според Асошиейтед прес една от експлозиите е очевидно удар в близост до канцеларията на израелския върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Същевременно в Израел отекнаха сирени. Израелски военни казаха, че така наречената "проактивна тревога цели да подготви хората за евентуални ракети, които биха могли да бъдат изстреляни към Израел".

БТА/AP

Властите на Израел обявиха, че училищата ще останат затворени днес. Хората са призовани да работят дистанционно. А събиранията на обществени места в Израел са забранени. Израелското въздушно пространство беше затворено за граждански полети.

В Техеран продължават взривовете, като на места са прекъснати телекомуникационните линии и интернет сигналът е отслабен.

Ройтерс съобщава за хора, които бягат в паника из Техеран и за образували се опашки от коли по местните бензиностанции

Взривове отекнаха и в района на летището Мехрабад, което е едно от двете летища на иранската столица, като според ирански медии очевидно то е било взето на прицел.

Министерството на отбраната на Иран заяви, че болниците са в тревога и че броят на ранените при ударите ще бъде съобщен, когато стане ясен, предадоха Тансим и Ройтерс.

От своя страна Техеран се подготвя за ответни действия. Ирански представител пък каза пред Ройтерс, че иранският аятолах Али Хаменей не е в Техеран и че е бил прехвърлен на сигурно място.

БГНЕС/EPA

Припомняме, че Израел и Иран водиха 12-дневна война през юни. Сега новата атака идва след многократни предупреждения от страна на САЩ и Израел, че ще нанесат нов удар по Иран, ако Иран продължи с ядрената и балистичната си ракетна програма.

„Държавата Израел предприе превантивна атака срещу Иран, за да премахне заплахите за Държавата Израел“, заяви израелският министърът на отбраната Израел Кац, без да навлиза в детайли за естеството на заплахите.

БГНЕС/EPA

Новината за превантивната атака на Израел срещу Иран идва след като САЩ и Иран подновиха преговорите през февруари в опит да разрешат десетилетния спор относно иранската ядрена и балистична програма чрез дипломация и да предотвратят заплахата от военна конфронтация, която може да дестабилизира региона. Израел обаче настоява всяко споразумение между САЩ и Иран да включва демонтиране на цялата ядрена инфраструктура на Техеран, а не само спиране на процеса на обогатяване на уран, и оказва натиск върху Вашингтон да включи въпроса за ограничения върху иранската ракетна програма в преговорите. Иран заяви, че е готов да обсъди ограничения върху ядрената си програма в замяна на премахване на санкциите, наложени му досега, но изключи обвързването на въпроса с ракетите.

Техеран също така заяви, че ще се защитава срещу всяка атака. Той предупреди съседните държави, които приемат американски войски, че ще предприеме действия срещу американски бази, ако Вашингтон нанесе удар по Иран.

БГНЕС/EPA

През юни САЩ се присъединиха към израелска военна кампания срещу ирански ядрени съоръжения – най-пряката американска военна намеса досега срещу Ислямската република. В отговор Техеран изстреля ракети към американската военновъздушна база в Катар, която е най-голямата подобна база в Близкия изток.

Западните сили предупреждават, че иранската програма за балистични ракети застрашава регионалната стабилност и би могла да послужи за носител на ядрени оръжия, ако бъде развита. Техеран отрича да се стреми към създаване на атомна бомба.