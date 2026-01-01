12 800 машини за гласуване ще бъдат подложени на цялостна диагностика, профилактика и при необходимост ремонт. „Сиела Норма“ е единствената фирма, участвала в обществената поръчка за дейностите, съобщиха от ЦИК на брифинг.

Всяка машина ще премине през профилактика и ремонт, където е необходимо. Предвидено е и тестване на устройствата. Подобни дейности не са извършвани от закупуването на машините през 2021 г.

Ще бъде извършена и цялостната софтуерна подготовка, включително подпомагане на сертифицирането на приложния софтуер, адаптиране и параметризиране, създаване на електронни бюлетини и осигуряване на отпечатването на електронни протоколи.

Около 3000 технически лица на „Сиела Норма“ ще бъдат ангажирани с подготовката и обслужването на машините за гласуване.

От ЦИК обявиха, че полицаите само охраняват складовете с машините, но нямат достъп до тях.

Колко ще струва подготовката на машините за гласуване

над 9 млн. евро са предвидени за техническата профилактика;

около 1,2 млн. евро за транспорт и обезпечаване в изборния ден;

около 1,8 млн. евро за ремонт.

Разходите на партиите ще се публикуват всяка седмица

Новото на тези избори е, че средствата, изразходвани от партиите и инициативните комитети, ще бъдат публикувани всеки вторник в публичен регистър. Все пак това са публични средства.

Има регистрирани и две организации, свързани с наблюдението на изборите - една българска и една международна.

Партиите могат да получат медийни пакети до над 20 хил. евро.

Предвидено е обучение на районните и секционните избирателни комисии за работа със специализираните устройства.

Машинно гласуване ще има във всички секции с над 300 души, а с хартиена бюлетина ще се гласува в избирателните секции с под 300 души.

Гласуване извън страната

29 септември е срокът за подаване на заявления онлайн към ЦИК. От комисията призовават всеки български гражданин, който ще гласува в чужбина, да подаде заявление, тъй като това ще улесни процеса в изборния ден.

В секциите, в които се очакват повече избиратели, може да бъдат изпратени и две машини за гласуване.

Днес до 17:00 часа кандидатите могат да се откажат или да бъдат заменени с други. Изтича срокът и за кметовете на общините, които трябва да изпратят съставите на избирателните комисии.

До 27 септември ГРАО, МВР и „Информационно обслужване“ трябва да извършат проверка на кандидатите дали отговарят на условията съгласно Конституцията.