На 27 септември от 11 ч. до 13 ч. ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на Международния шосеен „Пробег на свободния дух Русе – Гюргево“ (Free Spirit Run Giurgiu – Ruse).

Инициативата се организира от общините Русе и Гюргево, спортните клубове „Дунав“ и „Дунарея“. Очаква се в лекоатлетическото състезание да участват над 400 души от 12 държави.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ информират, че с временното ограничаване на движението ще се осигури безопасност на участниците, както и условия за безпрепятственото им преминаване по трасето и недопускане на рискови ситуации.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.