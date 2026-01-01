Китайският президент Си Цзинпин призова за сътрудничество със САЩ в изявление, разпространено от китайската новинарска агенция Синхуа след пристигането му във Вашингтон.

Той бе посрещнат от американския си колега Доналд Тръмп на слизане от самолета във военновъздушната база "Андрюс". Съпругата на Си - Пън Лиюан, бе приветствана лично на място от първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Си ще бъде на тридневна визита в САЩ по покана на Тръмп, като за днес е насрочена официалната среща на двамата в Белия дом.

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"Нашите две страни трябва да бъдат партньори, а не съперници“, казва китайският лидер в изявлението, добавяйки, че "китайският и американският народ отдавна се радват на приятелски контакти, като интересите им са тясно преплетени“.

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Лидерът на Китай посочи два национални лозунга - за "великото възраждане на Китай" и "Да направим Америка отново велика", като изрази мнение, че тези две цели могат да вървят ръка за ръка.

Си заяви, че няма търпение да контактува с хора с всякакви житейски пътища в САЩ, за да задълбочи приятелството.