Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г. в общ размер на 920 300 евро. Сумата е за увеличаване на субсидията за Българския Червен кръст, в т. ч. 154 300 евро за Планинската спасителна служба при БЧК. С осигуряването на допълнителните разходи за увеличаване на размера на субсидията за БЧК за 2026 и следващите години ще се даде възможност на Българския Червен кръст да осъществява хуманитарната си дейност в съответствие с целите и политиките на организацията, в полза на уязвимите български граждани и на лицата получили хуманитарна закрила.

С друго правителствено постановление са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г. в размер на 25 652 100 евро, в т.ч. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за специализантите, обучаващи се на места финансирани от държавата; за медицински дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения и за доставка на ваксини за изпълнение на националния имунизационен календар.

Осигуряването на тези средства ще даде възможност за адекватно финансиране на политиките, програмите, мерките и дейностите, които са от съществено значение за постигането на приоритетите и целите в сектор „Здравеопазване“.