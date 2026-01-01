Фрагменти от статуи и постамент от III-V век, осквернени от християните, са новооткритите находки на Перперикон.

Това каза ръководителят на проучаванията проф. Николай Овчаров.

Римски легионери оживяха на Перперикон: Откриха техни оръжия и инструменти (СНИМКИ)

Той допълни, че те ще бъдат официално на 24 септември на самия обект.

По думите на проф. Овчаров, находките показват, че площадите и храмовете на Перперикон са били украсени със статуи.

Археологът допълни, че този вид находки са дълго чакани. Те идват седмица след откритите долабри и връх на копие, които разкриха какви са били оръжията и снаряжението на римските легионери на Перперикон.