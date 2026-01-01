Второто ниво на древния Колизеум в Рим, една от най-посещаваните туристически забележителности в града, беше затворено за посетители заради смъртта на работник, който е загинал през нощта, съобщи Министерството на културата.

„Андреа Морети, специалист по височинни въжени дейности, е починал снощи във Флавиевия амфитеатър след трудова злополука“, съобщиха от министерството.

„В знак на траур Археологическият парк „Колизеум“ реши да затвори за посетители за деня второто ниво, където е станал инцидентът“, се посочва в съобщението.

Министерството не предостави повече подробности, но уточни, че полицията работи по изясняване на обстоятелствата около инцидента, предаде АФП.

Министърът на културата Алесандро Джули изрази „най-дълбоките си и искрени съболезнования на всички за безсмислената смърт на млад човек по време на работа“.

Колизеумът, най-големият амфитеатър в света, е построен през I век и е бил използван за събития като лов на диви животни и гладиаторски битки.

Амфитеатърът е можел да побере около 50 000 зрители.

В пиковите периоди паметникът приема до 20 000 посетители дневно.