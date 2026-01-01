Мъж от Велико Търново залови крадец в дома си, съобщиха от полицията..

На 22 септември вечерта е подаден сигнал, че е установен мъж при опит за кражба на портмоне с пари.

Мъж се опита да задържи крадец в Стара Загора, той го рани с нож и избяга

Униформените са хванали в жилището 31-годишен мъж от Дряново, позбат на органите на реда.

Неканеният гост е влязъл през незаключена входна врата и направил опит за кражба на портмоне с пари от дамска раница.

Извършителят е задържан и по случая се води разследване.