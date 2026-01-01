Заключителният етап на състезанието с безпилотни летателни апарати „Ястребово око 26“ ще се проведе на 23 септември на Учебен център „Сливница“.

В него участват осем отбора от формированията на Сухопътните войски. Военнослужещите демонстрират знания и практически умения при управлението на безпилотни летателни системи.

Министър-председателят Румен Радев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще наблюдават демонстрации на способности и бойни умения, които ще започнат в 13.30 ч., след края на надпреварата и награждаването на победителите.