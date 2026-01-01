43-годишен мъж е задържан за извършено домашно насилие над 75-годишния си баща в самуилското село Хума, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен около 17 часа на 21 септември в Районното управление в Исперих. Кметът на селото съобщил, че възрастният мъж е бил бит от сина си.

В резултат на нанесения побой на 75-годишния мъж са причинени болки и телесни повреди.

Извършителят е задържан в сградата на Районното управление в Исперих. На пострадалия е предоставена информация за правата му по Закона за защита от домашното насилие.

По случая се води проверка по чл. 131, ал. 1, т. 5А от Наказателния кодекс.