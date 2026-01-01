Община Варна обяви бедствено положение за района на пропадналия път в квартал „Аспарухово“.

Бедственото положение, обявено от кмета на Варна Благомир Коцев, обхваща поземлените имоти в местност „Вилите“, където е констатирано свличане на земни маси. С оглед на значителното водонасищане на терена, наблюдаваните деформации, очакваните валежи и данните за продължаващо движение на земни маси е налице риск за живота и здравето на гражданите, както и за тяхното имущество.

За да се предпазят жителите в засегнатия район се въвежда в действие Общинският план за защита при бедствия.

За овладяване на кризисната ситуация и ограничаване на причинените щети се разпореждат следните действия:

Мобилизират се всички налични звена, органи и ресурси за отстраняване на щетите и оказване на съдействие на населението.

Да бъдат извършени огледи и оценка на нанесените щети.

Общинският щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия да се събере за анализ и оценка на щетите.

Срокът на действие на бедственото положение е 7 дни.

Зоната на пропадането на пътя в квартал „Аспарухово“ продължава да се увеличава и създава риск от ново прекъсване на мрежата, съобщиха от пресцентъра на „ВиК – Варна“ ООД.

От дружеството информират, че още днес ще бъде удължен направеният вече байпас на мрежата, за да бъде гарантирано водоснабдяването на живеещите в района.

От фирмата допълват, че е осигурено алтернативно захранване на прекъснатия магистрален водопровод още при възникването на аварийната ситуация.

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От „ВиК“ подчертават, че в района на местността „Вилите“ през последните години няма регистрирани аварии по мрежата. „Водопроводът в този участък е от здрава етернитова тръба. Няма данни за течове, които да са предшествали активизирането на свлачищните процеси“, заявява управителят на дружеството инж. Веселин Русев, цитиран от пресцентъра.

Още през пролетта екип на фирмата е извършил проверка в района заради започналото мащабно строителство край пропадналия път. След изкопните работи е установено наличие на значително количество подпочвени води, както и няколко помпи, с които се е отводняван теренът. По предварителни наблюдения е възможно продължителното просмукване на води в почвата да е допринесло за нарушаване на устойчивостта на терена. Впоследствие е компрометирана подпорната стена на строителния обект, като свличането е повлякло част от пътното платно и преминаващия в участъка водопровод, посочват от дружеството.

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Междувременно от Община Варна съобщиха, че е направена спешна среща по възникналия в квартала проблем, в която са участвали представители на областната администрация, на държавното дружество „Геозащита“ ЕООД – Варна, на фирмата инвеститор, на „ВиК“, на районната администрация и на Противопожарната служба.

На строителната фирма е разпоредено да отнеме част от компрометираната настилка на пропадналата улица до строежа, така че да се осигури достъп на техника и възможност за извършване на сондаж и вземането на проба, която да даде по-ясна представа какво е провокирало свлачищната дейност.

Нужно е още да се осигури допълнително отводняване на терена. На заседанието е взето решение да бъдат предприети и действия за пилотно укрепване на пътя. Те ще бъдат извършени от строителната фирма, а Общината ще оказва контрол. Ще бъде направен и оглед дали има изтичане на отпадни води от двете многоетажни сгради в района, като на този етап се предполага, че те не са присъединени към канализационната мрежа и ползват септични ями.