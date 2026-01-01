ГДБОП задържа мъж за съхранение и разпространение на порнографски материали. В компютърните му устройства са установени множество файлове с непълнолетни от двата пола.

Полицейската операция е проведена на 18 септември 2026 г. на територията на град Перник.

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В хода на проведените действия по разследването са иззети компютър, флаш памет и мобилни телефони.

При първоначален преглед на устройствата са установени множество файлове със сексуално насилие над деца, както и инсталирано криптирано приложение за социална комуникация с акаунт, чрез който са получавани и разпространявани файлове с детска сексуална експлоатация с видимо непълнолетни лица от двата пола.

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По случая се води разследване от Районната прокуратура в Перник

В хода на полицейска операция, проведена от служители в дирекция „Киберпрестъпност“ в ГД „Борба с организираната престъпност“, са събрани данни, въз основа на които може да се направи обосновано предположение за извършителя на деянието - 28-годишния А.Г.

В периода от август 2025 г. до 18.09.2026 г. в Перник А.Г. държал чрез информационна система порнографски материали по смисъла на Наказателния кодекс, за създаването на които са използвани лица от двата пола, изглеждащи като непълнолетни.

А.Г. е привлечен в качеството на обвиняем.

По искане на Районна прокуратура – Перник съдът му е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“. Определението на съда подлежи на обжалване в законоустановения срок.