Женски организации и инициативи проведоха днес в 17 хърватски града символични публични акции под надслов "Докато министърът хвърля светлина, жените остават на тъмно" в навечерието на Националния ден за борба с насилието над жени, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.

Акциите в Загреб, Осиек, Сплит, Риека, Бели Манастир, Пакрац, Вуковар, Вировитица, Беловар, Карловац, Кореница, Копривница, Шибеник, Трогир, Корчула, Задар и Новска бяха насочени срещу пропуските в институционалната защита на жертвите на насилие и случаите на фемицид, уточнява телевизията.

"Искаме да предупредим за системните пропуски, които водят до ескалация на насилието над жени и фемицид. Искаме системни решения", заяви Саня Юрас, изпълнителен координатор на Хърватската женска мрежа.

Участниците настояха за единна и задължителна оценка на риска от повторно насилие и фемицид, специализирано обучение на служителите, които оценяват риска и решават за мерките за защита, както и за по-добра координация между полицията, социалните служби и прокуратурата. Организациите поискаха и специален закон срещу всички форми на насилие, основано на пола, ефективно преследване на извършителите и отговорност при институционални пропуски. Те настояват също за национална стратегия срещу насилието над жени и устойчиво финансиране на организациите, които предоставят помощ на жертвите.

FOTO / Udruge u Splitu upozorile na nasilje nad ženama: "Dolaskom neempatičnog ministra učinili smo korak natrag"https://t.co/XMjCvTY7Zu — N1 Hrvatska (@N1Hrvatska) September 21, 2026

В Сплит организацията "Домине" постави акцент върху необходимостта системата да разпознава риска навреме и да защитава жертвите, отбелязва ХРТ. Представителката на организяцията Миряна Кучер заяви пред телевизията, че от 2016 г. партньори или други мъже от семейството са убили 156 жени.

В Копривница участниците пуснаха черни балони с послания в памет на убитите жени. От местната организация "Хера" заявиха, че в 10 случая на фемицид през миналата година извършителите вече са били регистрирани за насилие.

Акциите бяха посветени и на скорошен случай с убийство на жена в източнохърватския град Слатина, за който организациите настояват да бъдат установени евентуалните институционални пропуски.

Националният ден за борба с насилието над жени в Хърватия се отбелязва на 22 септември в памет на съдия Люляна Хвалец, Гордана Орашкич и адвокатката ѝ Хайра Прохич, убити на тази дата през 1999 г. по време на бракоразводно дело в съд в Загреб, при което е тежко ранена и съдебна служителка, припомня ХРТ.