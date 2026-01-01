Политиките по опазване на околната среда стават все по-съществени в цялостния процес на управление не само на държавата, но и на икономиката, каза председателят на Народното събрание (НС) Михаела Доцова на тържественото откриване на академичната 2026/2027 година в Лесотехническия университет, съобщава пресцентърът на парламента. По думите ѝ България има уникална природа и опазването ѝ зависи единствено от нас.

Председателят на НС посочи, че колкото по-чиста е българската природа, толкова по-силно ще бъде нашето общество. Във вашите ръце е бъдещето на България, защото вие сте призвани да опазите изключителните природни дадености на страната ни за следващите поколения, обърна се Михаела Доцова към преподавателите и студентите.

Лесотехническият университет създава отлични кадри, които милеят и обичат българската природа и аз лично съм се убедила в това в професионалния си път през последните 10 години, подчерта Михаела Доцова, цитирана от парламентарния пресцентър. Според нея политиките по опазване на околната среда стават все по-съществени и важни в цялостния процес на управление не само на държавата, но и на икономиката.

Председателят на Народното събрание заяви, че благодарение на Лесотехническия университет България има добре подготвени кадри, които да отговорят на нуждите на изпълнителната власт, която е призвана да опазва горския и водния ресурс и да следи за качеството на въздуха, като прави адекватна оценка и за промените в климата. Професионалистите са търсени не само в администрацията, но и в икономиката, горското стопанство и земеделието, добави Доцова.

Председателят на парламента поздрави първокурсниците от университета и отбеляза, че те са си избрали поприще, което е мисия. Знам, че ще ви бъде тежко, но не се притеснявайте от това, защото колкото по-трудно ви е сега, толкова по-лесно ще ви е занапред, подчерта Михаела Доцов, се посочва в съобщението.

По-рано председателят на Народното събрание Михаела Доцова разговаря с ректора на Лесотехническия университет – доц. д-р Христо Михайлов. Тя поздрави висшето учебно заведение за откриването на филиал на университета в Бургас. „Вашите студенти са търсени и ценени специалисти, което се дължи на усилията и знанията на преподавателите, на тяхната всеотдайност, любов към българската природа и стремеж да я предадем на следващите поколения чиста и жизнена“, изтъкна Михаела Доцова.

На 15 септември председателят на парламента присъства и на откриването на академичната учебна година в Университета по архитектура, строителство и геодезия.