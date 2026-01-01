Над 85 хиляди жители и гости на София се събраха в сърцето на града за четирите вечери на LUNAR. Организиран от Столична община и MP-STUDIO, фестивалът превърна Ларгото и фасадите на Министерския съвет, Народното събрание и Президентството в сцена за най-големия конкурс за имерсивен видеомапинг в света.

Четири дни празник в София: концерти, ретро трамвай и светлинно шоу

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От 17 до 20 септември седем артисти и студиа от шест държави представиха произведения, създадени специално за архитектурата и мащаба на Ларгото по темата „Градски пулс“.

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Между конкурсните произведения организаторите Столична община и MP-STUDIO, в партньорство с „Етюдите на София“, представиха специална светлинна програма, посветена на София. Над 800 от най-емблематичните кадри оживяха върху фасадите на Ларгото и разказаха за миналото, настоящето и развитието на града.

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Програмата премина през четири теми – „София - град на децата“, „Зелена София“, „Модерна София“ и „Заедно в София“. В тях публиката видя познати места, хора и истории – от парковете и училищата до културата, новите пространства и общностите, които дават живот на кварталите.

„Градът е жив, когато хората имат повод да бъдат заедно, когато културата е част от ежедневието и когато познатите пространства могат да ни покажат нещо ново. LUNAR създава точно такива моменти – събира хората в сърцето на София и отваря града към световното изкуство и новите технологии. Тази година искахме да покажем и нашия разказ за града ни – град на децата, зелен, модерен и отворен към хората. София има история, с която се гордеем, но и бъдеще, което тепърва създаваме“, споделя кметът на Столична община Васил Терзиев.

За първи път тази година публиката се включи пряко в избора на победител, като гласува за своя фаворит сред конкурсните произведения. Най-много гласове получи студио SKG+ от Китай за „Pink Punk“.

Наградата на журито беше присъдена на чешкото студио Metanoia Creatives за „Incidence“, отличено като най-въздействащо имерсивно произведение.

Тазгодишното издание събра над 85 хиляди души и показа още една възможност за София да посреща международно изкуство и да превръща емблематичните си пространства в места за срещи, култура и споделени преживявания.