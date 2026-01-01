Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 23-годишен мъж, жестоко пребил майка си в София, съобщиха от обвинението.

На 18 октомври в апартамент в жк. “Люлин 5“, обвиняемият е нанесъл удари по главата на жената.

Мъж преби майка си в Старозагорско

Обвиняемият ѝ причинил тежка телесна повреда, изразяваща се в тежка закрита черепно-мозъчна травма, масивен оток на меките тъкани, многофрагменто счупване на лявата теменна кост и кръвоизлив над твърдата мозъчна обвивка.

На младия мъж е наложен постоянен арест. Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.