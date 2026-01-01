Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще връчи отличия на девет ученици, проявили доблест и чест и подпомогнали действията на органите на МВР. Събитието е част от кампанията на МВР „Малките големи герои“. Целта ѝ е да отличи деца и младежи, които показват добрия пример, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Четири момчета от Благоевград ще бъдат наградени за намирането и връщането на сериозна сума пари. Третокласник от Русе пък е намерил и предал загубен портфейл, а двама шестокласника от Попово – лични документи и дебитни карти. Министър Демерджиев ще награди и две шестокласнички от Русе, които са подали своевременно сигнал за горящи контейнери и така предотвратили сериозни щети.

По време на събитието министър Демерджиев ще анонсира и следващ етап от развитието на кампанията.