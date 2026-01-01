Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн от ДПС заяви, че около 10:00 часа в кабинета му в общината са дошли служители на органите на реда и са му показали заповед за задържане, без да му предоставят подробна информация.

Това съобщи самият Мюмюн по време на брифинг пред медиите.

„Около 10 часа в моя кабинет в Община Кърджали дойдоха служители на органите на реда и ми показаха заповед за задържане, за моето задържане, без да ми бъде дадена подробна информация“, заяви кметът.

Мюмюн разказа, че първоначално му е било съобщено, че трябва да бъде отведен в Центъра за спешна медицинска помощ за освидетелстване, след което да бъде задържан за срок до 24 часа.

По думите му той е съдействал на органите на реда и е тръгнал с тях. Малко преди да се качи в специализирания автомобил на МВР обаче му било съобщено за ново разпореждане – вместо до спешния център да бъде отведен в дома си, където да бъдат извършени процесуални действия по обиск.

Кметът заяви, че е попитал каква е причината за задържането и дали има заповед или прокурорско решение за обиск на жилището му. По думите му получил отговор, че служителите изпълняват нареждания и допълнителна информация ще му бъде предоставена впоследствие.

„Така ни е наредено, ние си вършим работата. Не знаем, всичко ще ви бъде обяснено. Просто ние си вършим работата“, цитира Мюмюн отговора на служителите.

Мюмюн заяви още, че при извършването на процесуалните действия в дома му не е имало поемни лица или свидетели, а той не е дал съгласие за влизане в жилището. По думите му детето му, което било болно и с висока температура и останало вкъщи вместо да отиде на училище, е станало свидетел на случилото се.

„За съжаление, стана свидетел на всички тези грозни действия“, каза кметът на Кърджали.

Мюмюн заяви, че при обиска в дома му не е било открито нищо и не му е било обяснено какво точно се търси.

„Разбира се, аз не съм престъпник, не се укривам и вкъщи няма извън закона вещества и предмети“, каза кметът.

По думите му след приключването на обиска отново му било съобщено, че ще бъде отведен в Центъра за спешна медицинска помощ за освидетелстване, а след това – задържан за 24 часа. Малко преди пристигането им обаче, след телефонно обаждане, планът отново бил променен.

Мюмюн разказа, че в районното управление е разбрал причината за действията на полицията едва след пристигането на адвокатите му. По думите му става въпрос за сигнал, подаден от бившата директорка на общинското предприятие „Обредни дейности“, който се отнася до събития от 2024 г.

Кметът заяви, че не си спомня точната дата, за която се отнася сигналът.

Той обясни, че става дума за сигнал от бивша директорка на общинското предприятие за обредни дейности, свързан с твърдения, че през 2024 г. е била принудена да напусне работа.

По думите му срещу служителката е било образувано дисциплинарно производство след два доклада на звеното за вътрешен одит на общината. Той твърди, че проверките са установили злоупотреби със служебно положение и ощетяване на общинския бюджет, а производството е приключило с дисциплинарно уволнение.

Кметът заяви също, че уволнението е било оспорено пред съда, но според него две съдебни инстанции са потвърдили законосъобразността му.

Тези твърдения за резултатите от одитите и съдебните производства не са независимо потвърдени.

Мюмюн постави под въпрос необходимостта от полицейска акция през 2026 г. по сигнал, свързан със събития от две години по-рано.

Той определи случилото се като пореден случай на полицейски натиск срещу представители на ДПС и отправи критики към действията на МВР.

Кметът заяви, че според неговите адвокати заповедта за задържане и последвалите действия са незаконосъобразни и че въпросът ще бъде отнесен до съда.

В изказването си Мюмюн обвини управляващите, че използват МВР като инструмент за натиск срещу политически опоненти. Това е негова политическа оценка, за която в предоставената транскрипция не са представени независими доказателства.

„Днес сме свидетели на поредния полицейски натиск и поредната полицейска репресия срещу кмет на община от ДПС и, не на последно място, срещу гражданин на Република България“, заяви Ерол Мюмюн.

„Нямаме информация за други областни дирекции, но в нашата областна дирекция, освен натиск и политически репресии, органите на МВР упражняват насилие и бият редови граждани.

Миналата седмица, както всички много добре си спомняте, колегите от парламентарната група направиха изявление и дадоха пресконференция от трибуната на Народното събрание, на която представиха конкретни факти и разкази на хора, които са били бити като кучета.

Това не заслужават нашите деца, това не заслужават гражданите на община Кърджали. В какви времена живеем? Във времената на Държавна сигурност“, каза той.

Искра Михайлова обвини Румен Радев, че разпорежда полицейските акции срещу кметове на ДПС

Заместник-председателят на ДПС обвини премиера в злоупотреба с власт и политически натиск, отправи критики към икономическата политика на правителството и заяви, че европейските партньори на партията са информирани за действията срещу нейни представители.

Заместник-председателят на ДПС Искра Михайлова обвини премиера Румен Радев, че стои зад полицейските акции срещу кметове на партията. Според нея действията на органите на реда представляват злоупотреба с власт и нарушаване на правата на български граждани. Михайлова отправи остри критики и към управлението на страната, като обвърза действията срещу местната власт с неспособността на правителството да се справи с икономическите проблеми.

Изявлението ѝ идва на фона на полицейските операции срещу кметовете на Сунгурларе, Белица и Кърджали, издигнати от ДПС.

Михайлова благодари на гражданите и народните представители, които са изразили подкрепа за кметовете, и подчерта, че избраните с гласовете на симпатизантите на ДПС представители спазват законите на страната.

„Това е нашата държава. Ние сме граждани на република България. Ние спазваме законите на република България“, заяви тя.

По думите ѝ незаконни са действията на онези, които злоупотребяват с властта и нарушават правата на гражданите.

Михайлова отправи директни обвинения към министър-председателя Румен Радев, като заяви, че според ДПС именно той разпорежда полицейските операции.

Тя обвини премиера, че се намесва в работата на независими институции, коментира действията на прокуратурата и проявява интерес към конкретни разследвания. Според твърденията ѝ служители на Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция „Национална сигурност“ са били привиквани в Министерския съвет.

Михайлова свърза полицейските акции и с икономическата ситуация в страната. Според нея правителството не успява да овладее поскъпването на живота и инфлацията.

„Няма решение с насилие. Няма“, заяви тя.

Представителят на ДПС постави въпроса дали действията срещу кметове на партията могат да решат проблемите с цените, инфлацията и външната политика на страната.

Михайлова отправи критики и към бюджетната политика на кабинета. Тя заяви, че в предложената от правителството бюджетна рамка се предвиждат инфлация над 6%, замразяване на доходите и съкращаване на работни места. Тези данни бяха представени от нея като част от критиките ѝ към управлението.

В изказването си тя засегна и продължаващите протести в страната, като посочи недоволството сред служители на държавната администрация и твърденията за незаконни уволнения в различни институции.

Михайлова направи и исторически паралел с времето, когато според думите ѝ гражданите са се страхували от произволни арести и ограничения на правата си.

„Знам какво е да се арестуват хора без никакво основание“, каза тя.

Според нея настоящите действия срещу представители на ДПС целят да всяват страх, но няма да отслабят партията.

Михайлова заяви още, че ДПС не е само в противопоставянето си на действията на властта и че европейските партньори на движението са запознати със случаите.

„Ние не сме сами, защото с нас са всички наши европейски партньори. Всички, всички, без изключение“, посочи тя.

По думите ѝ представители на дипломатическия корпус в България са получили подробна информация за случаите, а материали са изпратени и до представители на Европейския парламент, ангажирани с въпросите за правата на човека.

Михайлова подчерта, че ДПС ще продължи да защитава своите представители и няма да отстъпи пред действията, които партията определя като политически репресии.