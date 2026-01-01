Софийска градска прокуратура (СГП) ще внесе протест пред Софийския апелативен съд срещу определението на Софийския градски съд, с което е допуснато условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден за причиняване на смъртта на журналиста Милен Цветков при катастрофа.

За престъплението осъденият изтърпява наказание от девет години лишаване от свобода, съобщиха от обвинението.

Осъденият за смъртта на Милен Цветков излиза предсрочно от затвора

СГП не споделя извода на първоинстанционния съд, че са налице достатъчно доказателства за поправянето на осъдения по смисъла на чл. 70, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Подробните съображения на прокуратурата ще бъдат изложени в протеста, с който ще се поиска от Софийския апелативен съд да отмени определението на СГС и да остави без уважение молбата за условно предсрочно освобождаване.

Припомняме, че Софийският градски съд постанови условно предсрочно освобождаване за Кристиан Николов, осъден за причиняването на смъртта на Милен Цветков при жестока катастрофа на 19 април 2020 г. Определението на съда подлежи на протест от страна на прокуратурата.

Според съдебния състав към този момент Николов е предоставил със своето поведение достатъчно доказателства за своето поправяне. От присъдата му остават малко повече от две години, като съдът постанови това да е периодът на изпитателния му срок.

Също така му е наложена пробационна мярка - включване в програма за обществено въздействие. След като постанови определението си съдия Виктор Чаушев се обърна към Николов като му каза, че няма как да върне времето и да намали мъката на близките.

Кристиан Николов пред съда: Опитах да помогна на Милен Цветков след катастрофата

Съдията изрази надежда Николов да е разбрал, че всяка проява на невнимание влече след себе си последици, както и да предприеме поведение, с което да е полезен за обществото и за себе си.

По време на делото Кристиан Николов отново изрази искрени съболезнования към близките на Милен Цветков и заяви, че ще съжалява цял живот за стореното. Той добави, че е приел вината си като още от началото си на престоя в затвора е започнал работа, помагал е на затворници и администрация и е ходил на множество курсове. Той помоли съдът да постанови условно предсрочно освобождаване и да му даде шанс да се ресоциализира и да бъда полезен на обществото.

„Използвал съм всяка представена възможност, не съм допускал нито едно дисциплинарно нарушение, ходих на курсове за рисковите ми зони“, каза Николов, цитиран от БТА.

Трагичната катастрофа стана на 19 април 2020 г., навръх Великден, на столичния булевард „Черни връх“. Милен Цветков изчаквал на червен светофар в автомобила си, когато колата, управлявана от Кристиан Николов, се врязала в него. Според данните по делото Николов се е движил със скорост, близка до 100 км/ч, при разрешени 50 км/ч в участъка.

Изследванията установиха наличие на амфетамин, кокаин и марихуана. В мотивите си върховните съдии приеха, че Николов е съзнавал общественоопасния характер на поведението си и е предвиждал възможността да настъпят тежки последици.

На 21 юли 2023 г. Върховният касационен съд потвърди окончателно деветгодишната ефективна присъда. Решението сложи край на съдебния процес по обвинението за катастрофата, отнела живота на журналиста.