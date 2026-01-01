Софийският градски съд постанови условно предсрочно освобождаване за Кристиан Николов, осъден за причиняването на смъртта на журналиста Милен Цветков при жестока катастрофа на 19 април 2020 г. Определението на съда подлежи на протест от страна на прокуратурата.

Според съдебния състав към този момент Николов е предоставил със своето поведение достатъчно доказателства за своето поправяне. Той е изтърпял над 1/2 от присъдата, в размер на 5 години 7 месеца и 1 ден със зачетените му от работа 1 година и 4 месеца.

„Бих искал отново да изразя съболезнования към семейството на Милен Цветков. Не мога да върна времето назад. Приел съм вината си и съм започнал процес на поправяне. От ден едно в затвора съм започнал да работя - и за администрацията и в помощ на лишените от свобода. Превеждам от два езика, представлявам затворници пред администрацията. Ходя на курсове, предложени ми от затвора - за зависимост от наркотици, професионално обучение по строителство и архитектура. Моля да ми дадете шанс да бъда полезен за обществото отвън и да се ресоциализирам”, заяви той в съдебната зала.

Николов беше осъден окончателно на девет години затвор през 2023 г. Върховният касационен съд прие, че престъплението е извършено при евентуален умисъл.

През юли 2023 г. Върховния касационен съд (ВКС) измени решение на Апелативен съд – София по отношение на материалноправната квалификация на извършеното престъпление, наложеното му наказание „лишаване от свобода“ и лишаването му от право на управление на моторно превозно средство. Решението бе окончателно. Според тричленния състав на ВКС не са допуснати твърдените съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон, като са изложени мотиви в посочената последователност.

В касационния протест и касационните жалби на частните обвинители се заявяват всички касационни основания, като се иска отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд. Излагат се аргументи в подкрепа на това, че инкриминираното деяние е извършено в условията на евентуален умисъл, както и че представлява особено тежък случай. Освен това се навеждат доводи в подкрепа на това, че наложеното наказание следва да бъде увеличено.

С касационните жалби, подадени от защитниците на подсъдимия, се заявяват всички касационни основания и се иска отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд. Според защитниците Кристиан Николов следва да бъде оправдан изцяло по повдигнатото срещу него обвинение. Алтернативно пледират за изменение на присъдата, като бъдат намалени размерите на наложените наказания. Според ВКС от интелектуална страна подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието поради липса на ментални предпоставки и е предвиждал настъпването на общественоопасните последици.

Трагичната катастрофа стана на 19 април 2020 г., навръх Великден, на столичния булевард „Черни връх“. Милен Цветков изчаквал на червен светофар в автомобила си, когато колата, управлявана от Кристиан Николов, се врязала в него. Според данните по делото Николов се е движил със скорост, близка до 100 км/ч, при разрешени 50 км/ч в участъка. Изследванията установиха наличие на амфетамин, кокаин и марихуана. В мотивите си върховните съдии приеха, че Николов е съзнавал общественоопасния характер на поведението си и е предвиждал възможността да настъпят тежки последици. На 21 юли 2023 г. Върховният касационен съд потвърди окончателно деветгодишната ефективна присъда. Решението сложи край на съдебния процес по обвинението за катастрофата, отнела живота на журналиста.