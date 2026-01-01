Мъж на 35 години е пострадал при побой в гоцеделчевското село Дъбница. Той е с фрактура на подбедрицата, след като бил нападнат от непознати за него лица. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

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Сигналът за пострадалия е получен на 24 ноември в Районното управление в Гоце Делчев от екип на Филиала за спешна медицинска помощ в града.

По данни на полицията около 22:25 ч. същата вечер мъжът бил пребит в село Дъбница. Той е на 35 години и е местен жител.

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За случая е уведомена прокуратурата и е образувано досъдебно производство. Работата по изясняването на обстоятелствата продължава.