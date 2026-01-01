42-годишен мъж от благоевградското село Копривлен е с фрактура на челюстта и на костите около окото след побой.

Сигналът е подаден около 4 часа сутринта в петък. Обаждането е било, че в парка на селото лежи мъж в безпомощно състояние.

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Пристигналите полицаи от Районното управление в Гоце Делчев установили, че пострадалият е местен жител. Пред тях той казал, че е бил бит от трима души, които не познава.

Фрактурите са установени при медицинския преглед.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на обстоятелствата продължава.