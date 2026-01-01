Атака с дронове засегна жилищни квартали и сграда на ООН в градската агломерация на Хартум – столицата на Судан, която през март миналата година беше отвоювана от армията на страната, прогонила оттам паравоенните "Сили за бърза подкрепа" (СБП), съобщиха очевидци и представители на ООН, цитирани от Франс прес.

Представител на суданската армия посочи, че атаката е била предприета от "летището в Бахир Дар, в Етиопия". Суданското правителство обвинява страната, че подкрепя СБП, като им разрешава да изстрелват дронове от етиопска територия. Адис Абеба отрича тези обвинения.

"Атаката с дронове, която беше предприета днес призори представлява продължение на агресията на Етиопия срещу територията на Судан", заяви военнослужещият пред АФП.

Експлозиите от атаката бяха чути днес от 02:00 до 04:30 ч. местно време (съвпада с българското) в града и в околностите му, съобщиха очевидци, като допълниха, че ударите са засегнали жилищни домове.

"Щети бяха нанесени и на сграда на ООН, в която се намираха наши колеги. Атаката се случи в жилищен квартал", написа в социалната мрежа Екс Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси.

Агенцията на ООН осъди също така "недопустимото" излагане на опасност на нейния персонал.

Войната между СБП и правителствените сили, която избухна през април 2023 г., отне живота на повече от 200 000 души в Судан, посочват хуманитарни работници. По данни на ООН конфликтът е предизвикал също така най-тежката хуманитарна криза в света.

Двете воюващи страни прибягват все по-често до употребата на дронове, които могат да поразяват цели на стотици километри разстояние, без да излагат на опасност бойците от двата лагера. Това е тактически обрат, които има особено унищожителни последици за мирното население, отбелязва АФП.