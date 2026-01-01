Министерският съвет ще обсъди ключови решения за външната политика, отбраната и правосъдието на редовното си заседание.

Заседанието на правителството е насрочено за 10:00 ч., като дневният ред е разпространен от правителствената пресслужба. На него министрите ще разгледат редица точки, които засягат както международните отношения на страната, така и вътрешната сигурност и правосъдие.

Европейска политика и енергийно сътрудничество

Основен акцент в дневния ред е одобряването на позицията на България за участие в специалното заседание на Европейския съвет и Срещата на върха на държавите от еврозоната. Тези ключови срещи ще се проведат на 26 и 27 ноември в Брюксел.

Правителството ще обсъди и два меморандума за разбирателство – единият с Международната организация за подкрепа на енергийното и технологичното развитие (IETDSO) за сътрудничество по стратегията за икономическо развитие, а другият с Министерството на инфраструктурата и енергетиката на Албания за сътрудничество в областта на енергетиката.

Нови ангажименти в отбраната и НАТО

Кабинетът ще разгледа и няколко важни решения, свързани с отбраната и ангажиментите към НАТО. Предвижда се одобряване на проект за изпълнение на програмен план за способностите за веригата за доставка на горива на Алианса (FSC СРР) на територията на България. Проектът ще се реализира в Граф Игнатиево, Осетеново и Кочово по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Освен това, министрите ще гласуват разрешение за участие на до 15 военнослужещи в мисията на НАТО за подкрепа на Турция (NATO Support to Türkiye – NS2TUR).

Промени в наказателното законодателство

На масата на правителството са и два проекта за законови промени, които пряко засягат правосъдната система. Министрите ще обсъдят проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.