„Мис Вселена“ 2026 вече има своята кралица, а победата ѝ бележи повратен момент в историята на един от най-престижните конкурси за красота в света, пише edna.bg.

27-годишната Дженифър Барето от Пуерто Рико стана първата майка, спечелила престижната титла, съобщава списание People. Красавицата триумфира на финала на конкурса, който се проведе на 24 ноември в Сан Хуан, пред родна публика.

Коя е новата „Мис Вселена“?

Дженифър е психолог и социален работник, а извън професионалните си ангажименти има още една важна роля – тази на майка. Тя има дъщеря на име Пенелопе.

С победата си Барето се превръща в шестата представителка на Пуерто Рико, която печели световната титла. Успехът ѝ е особено значим на фона на промените в регламента на конкурса, който от 2023 г. допуска омъжени жени и майки.

¡Llegó la SEXTA! 👑 Emotiva la coronación de nuestra soberana Jennifer Barreto como nueva embajadora universal. 💎 https://t.co/Czppai4U1p — Miss Universe Puerto Rico (@muniversepr) November 25, 2026

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Корона с 3150 диаманта

Миналогодишната носителка на титлата, мексиканката Фатима Бош, предаде короната на своята наследничка. Новото бижу е изработено от 18-каратово бяло злато и е украсено с впечатляващите 3150 диаманта.

До финалната петица достигнаха още представителките на Филипините, Нова Зеландия, Венецуела и Доминиканската република. В тазгодишното издание се включиха над 110 претендентки, сред които 22 жени с магистърска степен, пет лекарки и десет майки.

Блясък, но и скандали зад кулисите

И тази година конкурсът не премина без противоречия. Визови ограничения възпрепятстваха участието на някои африкански представителки, а в социалните мрежи се появиха кадри на участнички, които се спъват по импровизиран подиум на плажа. Представителката на Франция пък получи травма по време на репетициите.

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Въпреки съпътстващите проблеми, именно историческата победа на Дженифър Барето се превърна в голямата новина от тазгодишното издание. Тя носи силно послание към жените – майчинството не означава край на амбициите и мечтите им.